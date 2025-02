O Carnaval de 2025 de Volta Redonda promete ser inesquecível com o desfile do Bloco da Vida, que traz como enredo o tema “Se é sorte ou azar, só o tempo dirá”. No próximo sábado, dia 1º, a partir das 20h, o maior bloco carnavalesco da Melhor Idade da região vai invadir as ruas da Vila Santa Cecília, levando ao público um espetáculo vibrante e cheio de cultura popular.

A concentração do Bloco será na Rua Quarenta e Três, no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, a partir das 18h30, e o desfile segue da Praça Brasil em direção ao antigo Escritório Central da CSN, pela Rua Quatorze.

Com mais de 500 participantes, o desfile vai explorar as superstições e amuletos de sorte, misturando momentos de sorte e azar, que são temas tão presentes no imaginário coletivo brasileiro. Serão 13 alas, quatro carros alegóricos, 51 destaques e uma bateria composta por 50 integrantes, prometendo uma apresentação repleta de energia e magia.

Ricardo Ballarini, coordenador do Banco da Cidadania e responsável pelo Bloco da Vida, ressalta que a população está convidada a se juntar à tradição carnavalesca do desfile da Melhor Idade.

“Será uma festa maravilhosa, com muita alegria e segurança para todos. Quero agradecer o apoio do prefeito Neto, que sempre foi um grande incentivador das atividades voltadas para os idosos, com o objetivo de promover momentos de felicidade, vitalidade e um envelhecimento saudável. Venha prestigiar, dançar e celebrar a magia do Carnaval com o Bloco da Vida, onde a sorte e o azar se encontram e se transformam”, afirmou Ballarini.

Além do desfile do dia 1º de março, o Bloco da Vida já tem outro evento programado após o Carnaval. No dia 15 de março, o bloco da Melhor Idade fará o mesmo percurso, mas, desta vez, atuando como anfitrião da escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval carioca.

História – O Bloco da Vida foi fundado em 1998, no primeiro mandato de Antonio Francisco Neto como prefeito de Volta Redonda.

Enredo: ‘Se é sorte ou azar, só o tempo dirá’

A chama do poder me seduziu

A gana de vencer me incentivou

Fui buscar o meu destino, na roda da fortuna a cigana me falou.

Mas se o tempo fechar, faço o meu mapa astral, me guio nas estrelas nesta noite de magia. Jogo cartas de tarô aos búzios eu vou…

Não vou dar sorte para o azar.

Bis:

Lá em casa não tem espelho quebrado, nem relógio atrasado para me atrasar, tem ferradura na porta para entrar, tem ferradura na porta para entrar.

Fitas do Senhor do Bonfim amarradas no pulso eu sigo a procissão, fazendo os meus pedidos com amor e devoção.

Eu levo o meu patuá para afastar o mau agoro, só tenho sorte no amor e azar no jogo.

Mas não desisto, faço uma “fé”, aposto hoje na alegria, para ter satisfação para toda a vida.

Refrão:

Eu vou me banhar de arruda e guiné, sai fora olho gordo, vou rezar com muita fé, se é sorte ou azar, o tempo vai dizer, o bloco da vida, vem para te benzer.

