Um caminhão carregado de sucata tombou na manhã desta terça-feira (dia 25) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, gerando transtornos aos motoristas que trafegam no sentido São Paulo. O acidente aconteceu na altura do km 322. De acordo com informações preliminares, houve vazamento de óleo do caminhão na pista, sendo necessária a interdição do retorno no acesso à Penedo para garantir a segurança dos motoristas e a limpeza da rodovia.

A equipe da CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, está no local.

Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, considerar rotas alternativas para evitar maiores transtornos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais