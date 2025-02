Um indivíduo de 29 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite da terça-feira (dia 25), após ser flagrado dirigindo embriagado na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O fato ocorreu por volta das 23h30, na Praça do Pedágio, onde os agentes observaram que o condutor do Jeep Renegade com placas de Piracicaba/SP aparentava estar tendo problemas para efetuar o pagamento.

Durante a abordagem ao homem, foi verificado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava vencida desde o ano de 2022 e no assoalho do veículo havia várias garrafas long neck de cerveja, sendo confirmado pelo condutor que ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi submetido ao teste etílico e teve como resultado 0,76 mg/L, constatando a embriaguez ao volante.

Quando questionado sobre a procedência do veículo, o homem informou que fora buscá-lo no Rio de Janeiro para levá-lo a São Paulo, a pedido de seu irmão. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi observado que vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um “clone “, sendo o original de mesmos modelo/marca/cor, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 22_02/2025, no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelos crimes previstos nos artigos 306 (CTB) – embriaguez ao volante; 180 (CP) – receptação; e 311 (CP) – adulteração de sinal identificador de veículo. A ocorrência foi apresentada na 99ª DP (Itatiaia) para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado.

Em consulta à tabela FIPE foi verificado que o veículo recuperado está avaliado em R$ 123.764,00.

Foto: Divulgação/PRF