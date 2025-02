A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (dia 26), a Operação Interesse Superior, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de armazenamento e disponibilização de arquivos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes na rede mundial de computadores.

Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER) cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no bairro de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A investigação teve início no Ministério Público Federal de São Paulo, que detectou a disponibilização de 1.119 arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil em um site aberto na internet.

Durante as buscas, os policiais localizaram dezenas de imagens armazenadas no celular do investigado, o que resultou em sua prisão em flagrante pelo crime de armazenamento.

O preso, de 29 anos, foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão e, após os procedimentos, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

Ele responderá pelos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – armazenamento e compartilhamento de imagens com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, sem prejuízo de outros identificados no curso da investigação.

Foto: Divulgação/PF