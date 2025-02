Guardas municipais de Volta Redonda realizaram na tarde desta quinta-feira (dia 27) uma força-tarefa para auxiliar na remoção de uma carreta que pegou fogo na subida da Rua João Batista de Assis, no bairro Jardim Cidade do Aço. O incêndio mobilizou também o Corpo de Bombeiros, que atuou no combate às chamas.

O fogo teria sido causado após o veículo com uma carga de colchões encostar em fios da rede elétrica. O incêndio atingiu a cabine e a carroceria, atingindo a carga de colchões. O motorista conseguiu sair da carreta logo no início das chamas e não houve feridos.

Os guardas municipais, com o apoio de um guincho particular para veículos pesados, conseguiram remover a carreta, deixando o veículo em segurança no bairro Dom Bosco, próximo à BR-393 (Rodovia Lúcio Meira).

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação dos guardas municipais e destacou a proximidade que a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) tem com a categoria.

“Parabenizo os guardas municipais envolvidos, que rapidamente auxiliaram o condutor da carreta e felizmente nada de mais grave aconteceu. Temos sido parceiros dos caminhoneiros, assim como eles têm sido colaboradores da Secretaria de Ordem Pública. Entendemos que numa cidade como Volta Redonda, tipicamente industrial, o fluxo de caminhões é muito grande e problemas como esses, devido às dimensões dos veículos podem acontecer. Precisamos encontrar soluções harmônicas e dar prontas respostas, assim como foi nesse caso”, afirmou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop