O Volta Redonda vive um momento histórico e otimista, com a equipe garantida nas semifinais do Campeonato Carioca, após terminar a fase de classificação na segunda colocação, com uma rodada de antecedência. A cidade respira o futebol, e a expectativa é grande para o jogo de ida, marcado para domingo (dia 2), às 18h, no Maracanã.

“Esse é o Volta Redonda, com essa motivação e esse ânimo. Vamos para a semifinal com tudo para fazer dois grandes jogos e lutar para chegar à final e disputar o título”, afirmou o técnico Rogério Corrêa, refletindo o otimismo que contagia o time e a torcida.

Com a equipe bem preparada e reforços como o volante Du Fernandes e o lateral-direito Jhonny, o Voltaço se mobiliza para a partida mais importante do ano até agora. No entanto, enquanto o time se organiza para buscar a vitória e representar sua cidade com empenho, a Prefeitura falha em um ponto crucial: o apoio à torcida.

Apesar do apelo dos torcedores, a administração municipal se omite quando se trata de oferecer ônibus gratuitos para transportar os fãs até o Maracanã. Em outras oportunidades, como nas últimas edições de campeonatos e jogos decisivos, o governo municipal cedeu transporte gratuito para facilitar o acesso dos torcedores. Contudo, desta vez, a Prefeitura não respondeu aos pedidos.

“O momento é histórico, e a torcida sempre esteve ao lado do Voltaço. Fica difícil entender o porquê de não termos o mesmo apoio que recebemos em outras oportunidades, quando a Prefeitura se dispôs a ajudar com o transporte”, afirmou um torcedor, que preferiu não se identificar.