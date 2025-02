A CCR RioSP concluiu nesta sexta-feira (dia 28), a concretagem do primeiro viaduto em construção da nova pista de descida da Serra das Araras. Com extensão de 50,8m, ele foi construído por cerca de 75 colaboradores dedicados as atividades. Foram utilizadas 5 vigas pré-montadas de 41,8 metros, pesando 120 toneladas cada, 750m³ de concreto e 110 toneladas de aço, além disso, foram executadas 24 estacas raízes em sua fundação.

A próxima etapa da obra inclui a terraplanagem do entorno e a pavimentação do novo viaduto, que tem previsão de estar disponível para o tráfego em maio de 2025.

No total serão construídos 24 viadutos que irão utilizar mais de 570 vigas. Todas as vigas são construídas no canteiro de obras montado em Paracambi (RJ).

Atualização desmontes de rochas

Na próxima semana, o desmonte de rochas acontecerá apenas na quinta-feira (06/03), das 13h às 15h. Na semana seguinte, retorna à programação de três dias por semana, entre terça e quinta-feira, de 11 a 13 de março, das 13h às 15h.

As detonações acontecem sempre das 13h às 15h, com o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi. Durante as atividades a pista no sentido Rio de Janeiro da Serra das Araras permanece operando normalmente.