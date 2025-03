“Eu vou me banhar de arruda e guiné, sai fora olho gordo, vou rezar com muita fé, se é sorte ou azar, o tempo vai dizer, o Bloco da Vida, vem para te benzer”. O refrão do enredo “Se é sorte ou azar, só o tempo dirá” ecoou na avenida na noite desse sábado, dia 1, no desfile do Bloco da Vida, em Volta Redonda.

Os 510 participantes do maior bloco carnavalesco da Melhor Idade da região percorreram as principais ruas da Vila Santa Cecília espalhando energias positivas, distribuindo benzimentos e jogando fora todo o ‘olho gordo’. Este ano, o bloco apostou nas crenças populares que acompanham o homem desde a antiguidade.

Os quatro carros alegóricos apresentaram na avenida todo o misticismo. No abre-alas, as cartas de tarô, a cartomancia representada por uma mão gigante cheia de símbolos de astrologia abriu o desfile, junto com a comissão de frente representada pelas ciganas.

De acordo com o carnavalesco do Bloco da Vida, Paulo Bernardo, as fantasias reuniram os mais tradicionais símbolos supersticiosos como: Ferraduras de 7 furos, Trevo de 4 folhas, Amuletos da Sorte, Figas, A mística do 13, Olho Grego, e ainda representações de benzedeiras e do povo cigano.

“Temos 48 destaques, 13 alas (incluindo a das baianas) e a bateria do mestre Wellington com 50 componentes. Fizemos as fantasias e todos os adereços em tempo recorde, 28 dias. Todo ano sentimos um frio na barriga, mas no fim tudo dá certo e entregamos muita alegria para os participantes e para a população de Volta Redonda”, disse o carnavalesco.

O prefeito Antonio Francisco Neto acompanhou o desfile e relembrou um pouco da história do Bloco da Vida. Muito animado diante do enredo, Neto comentou que é supersticioso.

“O Oscar Cardoso criou o Bloco da Vida, estou aqui ao lado do professor José Eduardo que foi um dos criados também. Até hoje a esposa dele, a Beth desfila. A música do enredo está de parabéns, está tudo muito bonito, de extremo bom gosto, a população mais uma vez está prestigiando com a gente. Viva o Bloco da Vida, isso não vai acabar nunca”, disse Neto.

Ricardo Ballarini, coordenador do Banco da Cidadania e responsável pelo Bloco da Vida, adiantou que haverá mais um desfile no dia 15 de março também na Vila Santa Cecília com a escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

“Quem perdeu a apresentação do Bloco da Vida vai ter a oportunidade de vê-lo na avenida no dia 15, às 20h, em um desfile especial com a campeã do carnaval carioca. Aproveito para agradecer ao prefeito Neto e a todas as secretarias que nos ajudaram, o Bloco da Vida é de toda a prefeitura que faz um trabalho de excelência com os idosos de Volta Redonda”, comentou Ballarini.

Saúde, fé e samba no pé

Os foliões do Bloco da Vida mostraram toda a sua crença com muito samba no pé. As amigas Vera Lúcia, de 73 anos e Maria José, de 63 anos, moradoras do bairro Vila Mury, destacaram que tiveram mais saúde e ânimo para viver ao participarem do bloco.

“Agradeço a Deus por a gente estar mais um ano junto de novo no Bloco da Vida. Sinto uma diferença muito grande no meu corpo, tenho mais energia, mais resistência, modificou a minha vida totalmente”, disse Vera.

Maria José atribui a cura de uma depressão com a ajuda do Bloco da Vida. “Participando do bloco eu me senti uma pessoa muito importante, sabe? O pessoal tirando foto, aplaudindo. E enquanto eu estiver viva, eu estarei aqui. Porque é muito bom. É saúde, é vida, é alegria, é amor. É só gratidão. Agradeço muito a prefeitura e a equipe que é muito boa para acolher a gente”, destacou.

Também tinha folião estreando no Bloco da Vida como o José Roberto Barbosa, de 74 anos, morador do bairro Três Poços. “Estou amando, é uma coisa maravilhosa. Sou sambista nato, gosto da coisa, sempre fiz carnaval na cidade, então conclusão: estamos aí”, comentou com um sorriso no rosto.

História

O Bloco da Vida foi fundado em 1998, no primeiro mandato do prefeito Antonio Francisco Neto. É o primeiro e o maior bloco de Carnaval da Melhor Idade da região. Os foliões do bloco têm mais de 55 anos e a maioria faz parte dos projetos para Melhor Idade das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel), de Assistência Social (Smas), e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), através da Academia da Vida Oscar Cardoso, voltada para projetos educacionais da Melhor Idade.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.