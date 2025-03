Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam em flagrante, nesse domingo (dia 2) de Carnaval, um homem acusado de roubar um taxista durante uma corrida. O motorista foi abordado por um casal na Rodoviária de Volta Redonda, para realizar um trajeto com destino a Pinheiral.

De acordo com informações da polícia, ao chegar ao destino, o homem pediu ao taxista para parar o veículo. Em seguida, ele desceu do carro, abriu a porta do motorista de forma agressiva e arrancou o taxista do veículo, jogando-o no chão. O criminoso roubou o dinheiro e o celular da vítima, além de rasgar sua camisa e arrancar o bolso do taxista.

Após o roubo, a vítima, um homem de 70 anos, foi até a 93ª DP para registrar a ocorrência, levando consigo a localização do veículo fornecida pela seguradora. A equipe policial, agindo rapidamente, se deslocou até o local indicado, na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do bairro Boa Vista.

A ação eficiente da polícia resultou na abordagem do veículo e na prisão do criminoso, que foi identificado pela vítima e confessou o crime. O homem revelou que havia utilizado o dinheiro roubado para comprar crack. A mulher que acompanhava o criminoso não foi encontrada.

O autor foi conduzido à 93ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação