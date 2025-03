Na última segunda-feira (dia 24), dois dos mais importantes sindicatos da região se reuniram para reforçar a parceria entre as entidades que representam milhares de trabalhadores em Volta Redonda e nas cidades vizinhas. O Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) realizou uma visita ao Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, marcando também a apresentação de Neide Aparecida dos Santos, presidente do Senge-VR, que assumiu o cargo em novembro de 2024, junto com a nova diretoria da entidade.

O encontro abriu espaço para um diálogo produtivo sobre questões que impactam diretamente os trabalhadores, com foco nas negociações coletivas e a campanha salarial da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Durante a reunião, as lideranças sindicais analisaram a atual conjuntura econômica e política do Brasil, discutindo como esses fatores podem influenciar as negociações.

Neide dos Santos destacou a importância do diálogo entre as entidades para fortalecer a atuação sindical. “Fomos muito bem recebidos pela diretoria do SindMetal e tivemos a oportunidade de discutir o cenário atual do país, especialmente os reflexos nas negociações, tanto dos engenheiros quanto dos metalúrgicos”, afirmou a presidente do Senge-VR.

Odair Mariano, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, enfatizou a importância da colaboração entre os sindicatos. “Foi uma honra receber a presidente Neide e sua equipe. A visita foi uma excelente oportunidade para discutirmos parcerias que visam melhorar as condições de trabalho e qualidade de vida dos trabalhadores da nossa região. Estamos comprometidos em criar um ambiente de trabalho mais colaborativo, onde todos possam prosperar”, ressaltou Mariano.

O encontro resultou em um intercâmbio de ideias construtivas e na definição de futuras colaborações entre as entidades. Neide finalizou: “Este foi um passo importante para estreitar ainda mais os laços entre as categorias. Tenho certeza de que, unidos, podemos conquistar avanços significativos para os profissionais da nossa região.”

A reunião consolidou o compromisso dos sindicatos de trabalhar juntos para buscar condições de trabalho mais justas e garantir uma representação mais forte nos desafios que virão nas negociações.