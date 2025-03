Na manhã desta terça-feira (dia 4), policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) prenderam um homem de 19 anos, conhecido pelo apelido de “2N”, durante patrulhamento na Rua Belo Horizonte, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio.

O suspeito já era conhecido das autoridades policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ele é apontado como gerente do tráfico de uma facção criminosa que atua no local e estava foragido desde 24 de agosto de 2024, quando teria participado de um ataque contra integrantes de um grupo rival na Rua Melvin Jones, no bairro Vila Orlandélia. Na ocasião, três pessoas foram baleadas, incluindo um policial militar.

No dia do crime, outros três suspeitos foram presos e duas armas de fogo – uma pistola 9mm e um revólver calibre .38 – foram apreendidas. “2N”, no entanto, conseguiu fugir, mas foi reconhecido pelas guarnições como um dos autores do ataque. Posteriormente, a Justiça expediu um mandado de prisão contra ele.

Após a captura nesta terça-feira, o suspeito foi encaminhado para a 90ª DP, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.