O corpo de um homem de 27 anos foi encontrado na terça-feira (dia 4) às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O cadáver estava na altura do km 327 com várias perfurações de disparo de arma de fogo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados pela CCR RioSP. Infelizmente, as equipes já encontraram a vítima sem vida.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada e a ocorrência de encontro de cadáver foi apresentada na 99ª DP (Itatiaia), que ficará a cargo das investigações do homicídio.

Segundo a PRF, foi verificado que o homem cumpria pena por tráfico de drogas, estando no regime semi-aberto e possuía tornozeleira eletrônica. O irmão da vítima compareceu ao local e informou que eles estavam no balneário de Itatiaia e após brigar com a mulher resolveu retornar para a casa a pé, mas não chegou na residência. Desde então, ele estava desaparecido.