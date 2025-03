O Volta Redonda anunciou oficialmente que a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense será realizada no Estádio Raulino de Oliveira, no próximo domingo (dia 9), às 18h.

Inicialmente, o Fluminense havia proposto transferir o confronto para o Maracanã, oferecendo 70% da renda ao Volta Redonda. Após a vitória do Fluminense por 4 a 0 no jogo de ida, o cenário mudou, e uma reunião foi marcada para discutir a possibilidade de alteração do local da partida.

Após reuniões entre a diretoria, comissão técnica e jogadores, o Volta Redonda optou por manter o jogo decisivo em seu estádio, valorizando os torcedores que acompanharam o clube em mais uma campanha histórica no Campeonato Carioca.

O clube também destacou a postura ética e respeitosa da diretoria do Fluminense durante as negociações. Informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve.

Com a vitória no primeiro jogo, por 4 a 0, o Fluminense pode perder por até três gols de diferença no confronto de volta que, ainda assim, garantirá a vaga na final.