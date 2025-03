Acidente na Serra das Araras deixou oito feridos, sendo um em estado grave

Ao menos oito pessoas ficaram feridas no acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (dia 6) na Serra das Araras. A colisão, que envolveu um ônibus da Viação Cidade do Aço e outro veículo pesado, aconteceu no km 233 da pista sentido Rio. O coletivo havia saído de Barra Mansa às 13h30 com destino à Rodoviária Novo Rio.

Entre as vítimas, uma ficou em estado grave sendo levada a um hospital de Volta Redonda. As demais, todas em quadro leve ou moderado, foram encaminhadas ao Hospital Flávio Leal, em Piraí.

A pista de descida chegou a ficar totalmente bloqueada, registrando cerca de 9k de congestionamento, mas já foi liberada.

Foto: Divulgação/PRF