GMVR prende foragido da Justiça graças às câmeras de leitura de placas

Um homem de 33 anos, foragido da Justiça, foi preso nesta quinta-feira (dia 6) pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) após câmeras de leitura de placas de veículos, as OCR (Optical Character Recognition – Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), flagrarem o carro em que ele circulava pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro. As câmeras são integradas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

O setor de Inteligência da GMVR realizou o monitoramento e alertou os agentes que estavam em patrulhamento. Eles conseguiram abordar o foragido, cuja identidade foi confirmada. O homem foi, então, encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso.

“Mais uma prisão que contou com o auxílio da tecnologia e a expertise dos profissionais do setor de Inteligência da Guarda Municipal. Parabéns a todos os envolvidos, incluindo também os agentes que estão nas ruas realizando os patrulhamentos. Nossas ações têm sido cada vez mais cirúrgicas e sem qualquer efeito colateral. Não tenho dúvida de que estamos no caminho certo para uma cidade cada vez mais segura, porque segurança pública é sinônimo de qualidade de vida”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop