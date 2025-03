Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou pelo menos uma pessoa morta e 25 feridas na madrugada desta quinta-feira (dia 6) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O veículo, da Viação 1001, saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo e transportava 45 passageiros.

O acidente ocorreu por volta das 3h25, no km 98 da rodovia, quando o ônibus sofreu uma falha mecânica e precisou parar no acostamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o solo cedeu devido ao peso do veículo, fazendo com que o ônibus caísse em uma ribanceira de aproximadamente sete metros de altura.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas para o resgate das vítimas. Até às 7h, 16 pessoas haviam sido encaminhadas para o pronto-socorro de Pindamonhangaba, enquanto outras foram levadas para hospitais em Taubaté, Aparecida e Araretama. Entre os feridos, estavam cinco mulheres, um homem e um adolescente de 13 anos, que, segundo a Defesa Civil, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Mais informações em breve.

Foto: Divulgação/PRF