Viação Elite está contratando profissionais para atuar no Sul Fluminense

A Viação Elite, empresa de transporte coletivo, está com vagas abertas para profissionais experientes em diversas áreas. Com a recente integração de novas linhas, a empresa busca reforçar sua equipe com especialistas qualificados.

O cargo de Motorista é o que a empresa necessita com mais urgência, mas também há vagas para Mecânico (Diesel), Eletricista (Diesel), Borracheiro e Lanterneiro.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato para mais informações pelo telefone (24) 3348-1818.