VR: Prazo para garantir desconto de 8% em cota única do IPTU termina na segunda-feira

A população de Volta Redonda que deseja garantir o desconto de 8% para pagamento em cota única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2025 tem até a próxima segunda-feira, dia 10. O prazo é o mesmo para o pagamento da primeira parcela para quem optou pelo parcelamento, que pode ser feito em seis vezes. As demais parcelas vencem nas seguintes datas: 11/4 (cota 2), 12/5 (cota 3), 11/6 (cota 4), 11/7 (cota 5) e 11/8 (cota 6).

Neste ano, o contribuinte tem a opção de efetuar o pagamento por meio de PIX. O carnê digital pode ser acessado no site da prefeitura, por meio do link: voltaredonda.rj.gov.br/iptu. Basta acessar o endereço eletrônico (inclusive pelo celular) e digitar a numeração da inscrição imobiliária (que contém 12 números e pode ser encontrada em carnês anteriores).

Na tela seguinte, aparecem informações como o nome do proprietário, o endereço do imóvel e as opções de pagamento com os respectivos valores: as seis parcelas para quem optar pelo parcelamento e a opção de cota única com o desconto de 8%.

A prefeitura também disponibiliza auxílio para quem tiver dificuldades para acessar a internet, com atendimento presencial no saguão de entrada do Palácio 17 de Julho (sede da administração municipal), por meio dos guichês 9 e 10, das 8h às 17h30. No local, o contribuinte também pode acessar e imprimir o carnê por meio de um totem eletrônico.

Para quem reside na outra margem do rio Paraíba do Sul, a Subprefeitura do Retiro também oferece atendimento presencial – na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

