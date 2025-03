No Dia Internacional da Mulher: Homem ameaça mulher com faca e acaba preso, em Volta Redonda

A Polícia Militar prendeu na tarde do sábado (dia 8), Dia Internacional da Mulher, um homem de 60 anos acusado de ameaçar uma mulher de 51 com uma faca, em Volta Redonda. O caso ocorreu dentro de uma casa, na rua 562, no bairro Nossa Senhora das Graças. A relação do acusado com a vítima, no entanto, não foi informada.

A Polícia Militar foi acionada para o local, de onde ouviram a mulher pedindo socorro por uma janela. A todo tempo, ela afirmada estar sendo ameaçada com uma faca. Os agentes então pularam o muro e arrombaram a porta para resgatar a vítima, que havia se trancado em um dos cômodos.

O agressor estava no local e foi detido, sendo posteriormente encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). Ele vai responder por crimes de ameaça, desobediência e resistência.