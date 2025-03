Homem é preso com carro clone avaliado em mais de R$ 160 mil na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite do domingo (dia 8), um homem de 29 anos que conduzia um veículo “clone” pela Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O carro, um Jeep Compass Long TF avaliado em R$ 160.627 pela tabela Fipe, foi abordado por volta das 20h30 na altura do km 293 da pista sentido São Paulo.

Durante a fiscalização, foi verificado que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias. Questionado sobre a procedência do veículo, ele informou que havia alugado de um particular e estaria levando para um amigo em Joinville/SC, de onde é natural. No entanto, segundo a PRF, o homem não soube informar o endereço onde teria locado o veículo.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi observado que vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um “clone”, sendo o original licenciado em Belo Horizonte/MG, com registro de roubo em 24 de fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência apresentada na 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado.

Foto: Divulgação/PRF