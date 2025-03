Moradores de Volta Redonda atendidos pela rede municipal de saúde, que precisam de atendimento oftalmológico, já contam com uma nova opção: o programa Melhor...

“Devido a algumas situações que estão acontecendo, não posso confirmar 100% a minha permanência na equipe. Não entrarei em muitos detalhes, mas as coisas...

No sábado (dia 8), uma ação do programa Operação Foco Divisas, em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda, resultou na apreensão de...