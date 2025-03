Parceria entre Prefeitura e AAP-VR oferece atendimento oftalmológico gratuito para moradores da Cidade do Aço

Moradores de Volta Redonda atendidos pela rede municipal de saúde, que precisam de atendimento oftalmológico, já contam com uma nova opção: o programa Melhor Visão para a Melhor Idade, criado pela Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), com apoio do Governo Federal. A Prefeitura se tornou parceira do projeto por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa, que teve início em dezembro de 2024 e terá duração mínima de 12 meses, foi viabilizada com a aprovação, pelo Ministério da Saúde, do Termo de Fomento proposto pela entidade filantrópica.

O superintendente de Planejamento da AAP-VR, Eduardo Vaz, explica que o Termo de Fomento assinado com o Ministério da Saúde abrange a realização de consultas, parcialmente financiadas pelo Governo Federal, e a aquisição de equipamentos para exames oftalmológicos, como campo de visão, ultrassom oftalmológico e topografia de córnea. Esses exames, que geralmente são caros na rede privada e realizados com frequência, agora estão acessíveis à população atendida. Ao final do contrato, os aparelhos serão incorporados ao patrimônio da Associação.

O programa visa atender toda a comunidade. Além dos associados da entidade, o Melhor Visão também atende pacientes encaminhados pelas unidades de saúde municipais.

“A Associação tem uma grande parceria com o município e com o prefeito Neto. Por isso, convidamos a prefeitura para ser o terceiro integrante do projeto. A Secretaria de Saúde identifica, dentro da rede pública, as pessoas que precisam realizar os exames e, por meio de um sistema informatizado, é feito o agendamento. A pessoa só precisa vir aqui nos dias de atendimento para pacientes da rede pública (terça e sexta-feira, pela manhã) para fazer o cadastro e ser atendida”, explica Eduardo.

“Há também um terceiro grupo atendido pelo programa: as pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem condições financeiras. Quem se encaixar nesse perfil pode vir toda terça-feira, a partir das 14h, e procurar nosso setor de assistência social. Esse público passará por uma triagem para comprovar a situação de vulnerabilidade e ter acesso ao projeto. Dessa forma, conseguimos atender três grupos da sociedade, que não precisam pagar por consultas ou exames, que, além de necessários periodicamente, podem ser caros em clínicas e hospitais particulares. Para isso, contamos com seis médicos oftalmologistas e um especialista responsável pelos exames”, completa.

Mais uma opção de atendimento

Maria Lúcia Lourenço dos Santos, 62 anos, moradora do bairro Candelária, recebeu encaminhamento médico para ser atendida pelo serviço oferecido na AAP-VR. “Estou há algum tempo sem usar óculos e voltei a sentir dificuldade para ler. Além disso, passei a perceber uma mancha no meu campo de visão. A médica fez o encaminhamento para o oftalmologista, e a funcionária do posto me avisou por WhatsApp que a consulta estava marcada”, contou a paciente, esperançosa de que possa voltar a enxergar normalmente.

“Costumo ser atendida no Estádio Raulino de Oliveira, e a estrutura aqui na associação também é muito boa. Seria muito difícil realizar essa consulta em clínica particular, pois não tenho renda, e meu marido é pedreiro, sem salário fixo. Graças a Deus, tive essa oportunidade, pois estou com muitas dificuldades de visão”, acrescentou Maria Lúcia.

Gabriela Valim Correia, 25 anos, também moradora do Candelária, foi outra paciente encaminhada para atendimento pelo Melhor Visão. “Sempre sou atendida pela rede de saúde da prefeitura, e poder ter o atendimento aqui, sem custo algum, é muito bom”, afirmou a jovem, que também foi atendida por um clínico geral, recebeu o encaminhamento e foi avisada sobre a consulta.

Apoio do prefeito Neto

O prefeito Neto (PP) agradeceu à Associação pela parceria com o governo municipal. “A Associação dos Aposentados e Pensionistas e a Prefeitura têm sido parceiras há décadas. Toda a Direção está de parabéns por essa iniciativa, que será muito importante para diminuir ainda mais o tempo de espera para consultas e exames oftalmológicos”, afirmou.

Referência em saúde

O gerente de Saúde da AAP-VR, Wander Ramos Oliveira, destaca que a iniciativa está alinhada a um dos principais objetivos da Associação, que é oferecer atendimento médico de qualidade ao maior número possível de pessoas.

“Nossa média mensal de consultas ambulatoriais fica entre sete mil e dez mil atendimentos, sendo que a média de consultas oftalmológicas é de 1.700, uma das áreas com maior demanda. Além disso, realizamos cerca de dez mil exames ambulatoriais por mês”, revelou.

A gerente de Filantropia da AAP-VR, Rita Souza, lembra que a sociedade, em geral, tende a desconsiderar a pessoa ao atingir a maturidade, a partir dos 60 anos, alertando que essa visão é equivocada.

“Temos que entender e respeitar que este é o período em que se atinge o ápice da vida e, justamente por isso, é importante pensar em projetos para amparar, motivar e aproveitar o potencial da pessoa idosa. Nesse sentido, é fundamental priorizar políticas públicas e programas que garantam o protagonismo da pessoa idosa em nosso município. A AAP-VR cuida de quem cuidou a vida inteira.”

A natureza filantrópica da AAP-VR também permite a captação de recursos para diversos projetos, como os de inclusão digital, educação financeira para a Terceira Idade e apoio a dependentes químicos, entre outros.

“Oferecemos ainda fisioterapia, hidroterapia, academia, Yoga, Pilates e bailes em nossa sede, no bairro Sessenta, além de uma sede campestre na estrada de Pinheiral”, diz a diretora de Saúde da Associação, Ana Rosa Machado Furtado. “Qualquer pessoa a partir de 18 anos pode se associar e incluir seus dependentes, usufruindo de vários benefícios.”