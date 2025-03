Concurso Segurança Presente: Edital prevê vagas para atuação em Volta Redonda

O Governo do Estado do Rio de Janeiro abriu inscrições para a contratação temporária de agentes civis do Programa Segurança Presente. O concurso selecionará 2.212 pessoas em todo o estado – 1.212 para o ingresso imediato e as demais para formação de cadastro reserva – com um salário de R$ 3.036, acrescido de R$ 350 de auxílio-alimentação. Volta Redonda é uma das cidades que serão beneficiadas com esse reforço.

As inscrições vão até 11 de abril e deverão ser feitas pelo site do Instituto Indec (institutoindec.org.br), organizador do concurso. O edital com os detalhes sobre os requisitos, tempo de contrato e formato de seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado. Para a região do Médio Paraíba, onde Volta Redonda está incluída, são 31 vagas: 25 para agentes civis voluntários e seis para assistentes civis voluntários.

Em vídeo publicado em sua rede social nessa segunda-feira (10), o governador Claudio Castro anunciou a novidade. “Os nossos agentes civis agora serão contratados por concurso temporário. Esse é um programa que tem levado segurança para a população. E você que gosta de segurança pública e quer trabalhar com a gente, vem porque é um dos programas de maior sucesso do Rio de Janeiro”, comentou o governador.

O prefeito Antonio Francisco Neto celebrou o reforço de agentes civis que Volta Redonda receberá. “Para nós é motivo de honra podermos contar com um programa que deu tão certo em Volta Redonda. Só podemos agradecer ao governador Claudio Castro e toda a sua equipe pela parceria com o município. Em Volta Redonda, a Segurança Pública é um compromisso de todos”, finalizou Neto.

Segurança Presente é sucesso em Volta Redonda

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, explicou que em Volta Redonda o programa do Governo do Estado atua na segurança preventiva com base na mancha criminal, com objetivo de reduzir os índices de criminalidade em pontos estratégicos e que tem conquistado resultados positivos.

“O Segurança Presente vem contribuindo de forma efetiva para o sucesso da Segurança Pública de Volta Redonda, com prisões e a retirada de foragidos da Justiça das ruas. O planejamento e atuação dos agentes é feito com base na mancha criminal, pois entendemos que havia a necessidade de um reforço maior nessas áreas de atuação, que hoje são: Vila Santa Cecília, Avenida Amaral Peixoto (Centro), rodoviária municipal e Aterrado. Graças à integração entre as forças de segurança, conseguimos otimizar os recursos, alcançando uma maior área de atuação e fortalecendo, promovendo ainda uma maior sensação de segurança por parte da população”, concluiu Coronel Henrique.

Fotos: Arquivo/Semop