PM prende homem com arma de fogo e munições em Vassouras

A Polícia prendeu um homem de 40 anos, em flagrante, na segunda-feira (dia 10), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência dele, na Estrada Fazenda Serra Grande, no Morro da Vaca, em Vassouras. O mandado foi expedido em razão de uma ameaça do suspeito à ex-mulher.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre 38, duas pistolas de airsoft, um morteiro descarregado do Exército, sete coldres, três carregadores de pistola calibre 9 mm, 727 munições, sendo 576 intactas dos calibres 38 e 9mm e 151 deflagradas dos calibres 9 mm, 38, 28 e .380 e uma insígnia da Polícia Civil.

Segundo a PM, o homem apresentou documentos referentes às armas, mas não em relação às munições.

A apreensão foi determinada pelo delegado Luciano Coelho, em razão do boletim de ocorrência de ameaça, e a prisão foi feita com base no Estatuto do Desarmamento.

Foto: Polícia Militar