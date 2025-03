GAT prende dois suspeitos de tráfico em bar na Vila Ursulino

A Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (dia 12) em um bar na Rua Aristides Ferreira, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. A ação foi realizada pela equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM, durante patrulhamento para coibir a criminalidade na região.

Segundo a PM, a guarnição recebeu denúncias de que a dupla estaria comercializando entorpecentes no estabelecimento. No local, os policiais identificaram os suspeitos, e um deles tentou se esconder atrás de uma pilastra ao notar a presença da equipe. Durante a abordagem, o homem admitiu a venda de drogas e indicou onde escondia cinco pinos de cocaína dentro de um maço de cigarro.

A mulher também confessou participação no tráfico e autorizou a entrada dos agentes em sua residência. No imóvel, foram encontrados mais oito pinos de cocaína dentro de uma gaveta. Além da droga, a polícia apreendeu R$ 159 em dinheiro e dois celulares.

Os suspeitos foram encaminhados para a 90ª DP, onde permaneceram presos por tráfico de drogas.