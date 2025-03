Prefeitura de VR anuncia nova interdição e obra da Rua 33 se arrasta por mais de três anos

Motoristas, pedestres, moradores e comerciantes das imediações da Rua 33, na Vila Santa Cecília, enfrentarão novos transtornos a partir desta quinta-feira (13). A Prefeitura de Volta Redonda anunciou a interdição da Rua 18A, entre as ruas 31 e 33, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, para dar continuidade às obras de modernização da via.

A promessa de revitalização da Rua 33 já se arrasta desde setembro de 2021, com sucessivos atrasos e um custo que ultrapassou R$ 20,5 milhões, acima dos R$ 18 milhões inicialmente previstos. Comerciantes da região relatam prejuízos expressivos devido à queda no movimento, enquanto moradores enfrentam dificuldades com o acesso restrito e a incerteza sobre o término das intervenções.

Mesmo após mais uma prorrogação do prazo em janeiro deste ano, a obra segue sem previsão clara de conclusão. E, diante de tantas reclamações, a modernização da Rua 33 continua sendo uma pedra no sapato do prefeito Neto (PP).

