Alunos de Robótica de Volta Redonda vão produzir mais 20 ‘Bengalas Inteligentes’ para deficientes visuais

A Prefeitura de Volta Redonda adquiriu material para a produção de mais 20 “Bengalas Inteligentes” – projeto de estudantes de Robótica do Colégio João XXIII, unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no Retiro. Os primeiros três novos equipamentos vão beneficiar alunos do projeto “Diploma Cidadão” – parceria da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), voltada para Pessoas com Deficiência (PCDs). E, posteriormente, os atendidos pela Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, unidade para deficientes visuais.

Estudantes do projeto de Robótica, sob orientação do professor Frederico Pitassi, desenvolveram o protótipo no primeiro semestre do ano passado e entregaram a primeira unidade em junho para Taís Vitória Silva de Paula, que é deficiente visual e ajudou no aprimoramento do equipamento. Na época, ela estudava no Instituto Estadual Professor Manuel Marinho e agora ingressou no curso de Psicologia do UGB pelo projeto “Diploma Cidadão”.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, que participou da criação do projeto “Bengala Inteligente”, recebeu nesta semana, na sede da secretaria, o professor Pitassi; o monitor de Robótica, Lucas Santini, que era líder do projeto “Bengala Inteligente”; a universitária Taís; e a mãe dela, Andreia Silva e Costa. Eles conversaram sobre a produção das novas bengalas sensoriais e conheceram algumas atualizações do projeto.

O professor Pitassi disse que o material para a confecção das próximas bengalas já foi adquirido e que a previsão é que as primeiras unidades estejam prontas no próximo mês de maio. “Ganhamos uma impressora 3D e já começamos a imprimir as ‘caixas’ que recebem o motor, a bateria, o controle e os sensores. Esses objetos estão menores, proporcionando mais conforto ao usuário e deixando o equipamento esteticamente mais bonito”, disse, lembrando que Taís também receberá um exemplar do modelo mais novo da bengala sensorial.

Ele explicou que as “Bengalas Inteligentes”, que emitem sinais sonoros e vibram para apontar obstáculos, são personalizadas, respeitando as necessidades pessoais de quem vai utilizar. “A intensidade da vibração e o volume do som, por exemplo, vão depender da sensibilidade de cada deficiente visual”.

Mais pessoas beneficiadas

A universitária Taís Vitória vai continuar colaborando com o projeto, trazendo as demandas dos colegas, também deficientes visuais. Ela ingressou no UGB e agora vai testar o equipamento para se locomover no campus do Aterrado.

“Tinha conhecimento desse tipo de bengala pela TV ou Internet. Parece um sonho e, agora, estou usando uma. O equipamento me dá mais segurança na locomoção e, logo, mais liberdade”, falou Taís, contando que as colegas de faculdade estão ansiosas para receber o equipamento.

Washington Uchôa também está na expectativa para que o projeto “Bengalas Inteligentes” alcance mais pessoas e agradeceu à parceria do presidente da Fevre, Caio Teixeira, pelo apoio às equipes de robótica e aquisição do material necessário para a confecção das novas bengalas.

“Ao utilizar a robótica para melhorar a mobilidade e a independência de pessoas com deficiência, o projeto reforça a ideia de que a tecnologia pode e deve ser uma aliada na superação de barreiras físicas e sociais”, falou Uchôa, que ficou empolgado com uma versão de “boné sensorial”, que ainda está em teste, e serve para identificar obstáculo que pegam acima da cintura.

O prefeito Antonio Francisco Neto é um entusiasta do projeto pelo alcance social que a iniciativa pode ter. “Vamos viabilizar a produção, inicialmente, dessas outras 20 ‘bengalas inteligentes’. Depois, de acordo com a demanda, podemos atender mais pessoas com deficiência visual no nosso município”.

Projeto ‘Bengalas Inteligentes recebe prêmio nacional

O projeto “Bengalas Inteligentes” recebeu Menção Honrosa na Mostra Nacional de Robótica (MNR) 2024, realizada em Goiânia (GO), em novembro. O prêmio rendeu convite para participação na mesma mostra, que acontece em outubro deste ano, em Vitória (ES), e também para apresentação na RoboCup 2025, que será realizada em Salvador (BA), no mês de julho. O evento é o maior campeonato de robótica e inteligência artificial do mundo.

Fotos de Adriana Cópio – Secom/PMVR.