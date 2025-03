Denúncia em grupo de WhatsApp da Ordem Pública leva à prisão suspeito de furtar bicicletas em Volta Redonda

Uma denúncia enviada ao grupo de WhatsApp criado e gerido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) levou à prisão de um homem suspeito de furtar bicicletas em um supermercado no bairro Santo Agostinho. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), quando equipes de segurança do estabelecimento comercial solicitaram apoio à Semop.

Os seguranças contaram que o homem já era observado, por ser suspeito de outros furtos de bicicleta no local, sempre adotando a mesma postura; inclusive com vídeos e fotos registrando a ação. A denúncia é de que o suspeito se aproveitava de clientes que deixavam a bicicleta no estacionamento sem qualquer tipo de trava para levá-la.

O homem teria confessado os furtos de bicicletas e foi detido, sendo levado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância dos grupos de WhatsApp na resolução de crimes em Volta Redonda.

“Os grupos da Ordem Pública têm apresentado resultados importantes, que incluem a prisão de suspeitos e garantindo uma resposta imediata à população de bem. Parabenizar aos nossos profissionais, que tem trazido proximidade e resgatando a confiança da população nas forças de segurança do município. É como eu costumo afirmar: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, disse Coronel Henrique, frisando que os auxiliam, porém não substituem os canais de urgência e emergência – 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil.

Fotos: Divulgação/Semop