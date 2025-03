Dia Nacional dos Animais: Volta Redonda incentiva adoção de pets adultos em evento neste sábado (dia 15)

Em comemoração ao Dia Nacional dos Animais – 14 de março – a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda promove o espaço de adoção “Família Animal”. A edição deste sábado, dia 15, é exclusiva para pets adultos com o objetivo de incentivo à adoção.

Cães e gatos adultos costumam ser excluídos no momento da adoção. Pode parecer absurdo, mas algumas características também como a cor do pelo e o tamanho dificultam o encontro de um novo lar.

Cerca de oito cães e oito gatos estarão à espera de uma família responsável e com muito amor para acolhê-los. O evento acontece das 14h às 18h30 no Shopping Park Sul, entrada pelo Acesso B. Para adotar um animal é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade, comprovante de residência e assinar um termo que orienta sobre a saúde e o bem-estar do animal.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda, Paulinho AP, destaca que adotar um animal adulto é dar uma segunda chance a quem só quer um lar e muito amor.

“Queremos, com essa ação, incentivar a adoção de animais adultos que têm tanto amor para dar quanto os filhotes, e ainda trazem carinho, lealdade e gratidão em dobro. Por isso, a ideia dessa feira especial”, reforçou o secretário.

Ana Andrade, chefe de fiscalização da SMPDA, ressalta que o amor aos animais não deve ser condicionado à escolha, mas sim ao sentimento de cuidado e carinho independente das características do cão ou gato.

“Costumo dizer que quem ama verdadeiramente os animais se interessa, mesmo se ele for adulto, idoso ou deficiente. Os adultos são deixados de lado e muita das vezes eles já tiveram uma família e foram abandonados, o abandono de idoso é um dos mais tristes e cruéis, pois o animal teve toda a referência humana na vida. É por essas e outras situações que incentivamos a adoção responsável dos animais adultos e idosos para que tenham uma vida digna”, expressou.

Motivos para adotar um animal adulto

– Adaptação mais rápida a um novo lar;

– Seus dentes já estão formados, então não vai roer suas coisas;

– Temperamento já formado;

– Como já é ‘grandinho’, vai ficar sossegado quando estiver sozinho;

– Tamanho já definido;

– Mais calmo que um filhote e compreende com mais facilidade as regras;

– Você vai ter um amigo a vida toda;

– Geralmente já é castrado, então não se precisa preocupar com o aumento da família;

– Aprende rápido a fazer as necessidades no local definido;

– A maioria quer filhote, então a cada dia as chances de eles terem uma família diminui mais.

Denúncia de maus-tratos

As denúncias de maus-tratos a animais devem ser feitas pelo número 156 – CAU (Central de Atendimento Único) da prefeitura. A Lei Municipal 4.924/13 prevê a proteção e o bem-estar de animais domésticos em Volta Redonda, tendo o respaldo da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

É importante, no ato da denúncia, informar o endereço completo, ponto de referência e, se possível, informação sobre o animal – cor e raça, por exemplo.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.