Com cachê de R$ 85 mil, Beija-Flor encerra Carnaval 2025 em VR

A prefeitura de Volta Redonda vai desembolsar R$ 85 mil para trazer a Beija-Flor de Nilópolis ao encerramento do Carnaval 2025, nesta sexta-feira (dia 14), na Vila Santa Cecília. Além do cachê da escola de samba, há custos adicionais com som, iluminação, palco e estrutura do evento.

O desfile começa às 20h, com concentração a partir das 18h ao lado da Praça Brasil. Antes da Beija-Flor, o Bloco da Vida entra na “avenida” na Rua 14 com o enredo “Se é sorte ou azar, só o tempo dirá”, reunindo 510 participantes dos projetos da Terceira Idade das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Assistência Social (Smas), além da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

Apesar das polêmicas em torno do cachê, a Beija-Flor de Nilópolis promete encerrar o Carnaval com um grande espetáculo. Cerca de 100 integrantes participarão do desfile, incluindo a comissão de frente que gabaritou no Carnaval do Rio. A escola conquistou seu 15º título com o samba-enredo “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os sambas”, homenageando o carnavalesco Laíla, falecido em 2021.

Interdições no trânsito

Desde a noite de quinta-feira (13), a Rua 14 está totalmente interditada ao trânsito devido ao evento. A Praça Brasil também teve trechos bloqueados para a concentração do desfile, causando impacto na mobilidade urbana.