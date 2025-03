Operação Espoliador: Polícias Civil e Militar prendem suspeito por tráfico em Piraí

A Polícia Civil do Rio deflagrou, na quinta-feira (dia 13), em todo o Estado, a Operação Espoliador, que resultou na prisão de 605 pessoas, entre traficantes, ladrões e receptadores. Em Piraí, a ação contou com a participação da 94ª Delegacia de Polícia (DP) e do 10º Batalhão da Polícia Militar, levando à prisão de um homem de 30 anos e à apreensão de um adolescente, apontado como gerente do tráfico no complexo que engloba os bairros Sarole, Morro da Prefeitura e Cruzeiro.

Os suspeitos foram localizados em uma casa abandonada no Sarole, onde os policiais apreenderam R$ 600 em dinheiro, 33 pinos de cocaína, seis frascos de loló, 22 sacos de maconha, quatro sacos de haxixe e duas pedras de crack.

“Graças ao trabalho conjunto de policiais civis da 94ª DP e militares do 10º BPM, auxiliamos na operação deflagrada em todo o Estado. Nossas equipes cercaram, no começo da tarde, um ponto de venda de drogas nos bairros Sarole e Morro da Prefeitura, efetuando a prisão de um homem e apreendendo cinco tipos diferentes de entorpecentes”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

O adolescente que estava no local conseguiu fugir, mas foi apreendido após uma perseguição policial. Ele foi encontrado em sua residência, também no bairro Sarole. Com a autorização da mãe do jovem, os policiais entraram no imóvel e encontraram um pequeno saco de maconha.

“Após a apreensão do rapaz, vizinhos relataram que ele andava armado pelo bairro e já havia ameaçado de morte vários moradores, inclusive no mesmo dia. Ele comandava o tráfico da região com mão de ferro. Por isso, determinei a apreensão do adolescente e a prisão em flagrante de seu comparsa, que já possuía duas passagens anteriores por tráfico de drogas. O adulto pode pegar até 15 anos de prisão, enquanto o menor pode ser submetido a uma medida socioeducativa de até três anos de internação. O tráfico em Piraí não terá paz”, concluiu o delegado.