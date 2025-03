Criação de aplicativo para combate à evasão escolar é discutida na Alerj

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, o Projeto de Lei 1527/2023, de autoria do deputado estadual Vinicius Cozzolino (União), que autoriza a criação de um aplicativo para monitorar a frequência escolar e combater a evasão no estado. A ferramenta digital permitirá o acompanhamento em tempo real da assiduidade dos alunos, enviando notificações automáticas aos responsáveis em caso de ausências, além de proporcionar acesso a informações educacionais, como calendário escolar, atividades extracurriculares e notas. O projeto também prevê a integração com outros serviços e políticas públicas relacionadas à educação.

Para o deputado Vinicius Cozzolino, o uso da tecnologia é um aliado essencial no combate à evasão escolar. “A ausência prolongada pode ser um sinal de alerta para diversas questões, como dificuldades familiares ou até mesmo situações de vulnerabilidade social. Com esse aplicativo, a escola poderá agir rapidamente para evitar que o aluno abandone os estudos, além de facilitar a comunicação com os responsáveis”, observou o parlamentar.

Além do registro de frequência e das notificações, o aplicativo contará com campanhas de conscientização sobre a importância da presença regular na escola e com a capacitação dos profissionais da educação para utilizarem a ferramenta de forma eficiente. A base de dados será administrada pelo Poder Executivo, garantindo a segurança das informações em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O projeto também abre espaço para parcerias com entidades da sociedade civil e a iniciativa privada, com o objetivo de aprimorar a implementação e o suporte técnico do serviço. O PL 1527/2023 segue agora para segunda discussão na Alerj, antes de ser encaminhado para sanção do governador.