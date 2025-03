Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em Piraí

A 94ª Delegacia de Polícia de Piraí deflagrou, na tarde de ontem (dia 14), a operação Vertigem para combater o tráfico de drogas na cidade. A ação, comandada pelo delegado Antonio Furtado e pelo tenente Honório, contou com a participação de policiais civis e militares do 10º Batalhão, que atuaram no bairro Sossego. Três homens e uma mulher, com idades entre 18 e 23 anos, foram presos em flagrante. Com o grupo, foram apreendidos maconha, cocaína, R$ 783 em dinheiro, três celulares e material para embalar entorpecentes.

“Os quatro foram autuados por tráfico de drogas, crime cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. Ainda hoje, serão transferidos para a Casa de Custódia, onde ficarão à disposição da Justiça”, explicou o delegado Antonio Furtado.

A semana foi de intenso trabalho para as forças de segurança em Piraí. Em apenas cinco dias, dez pessoas foram presas em operações conjuntas da Polícia Civil e da Polícia Militar.

“Fizemos um pacto por Piraí: vamos limpar a cidade de tudo que não presta. Não queremos traficantes, ladrões, agressores de mulheres, pedófilos, quem maltrata animais e nenhuma espécie de bandido solto pelas ruas. Sabemos que ainda há muito por fazer, mas já começamos. E o melhor de tudo: o povo de bem está do nosso lado!” declarou o delegado.