Foragido por homicídio é preso em bar em Barra Mansa

Uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM resultou na prisão de um homem foragido da Justiça na manhã deste domingo (dia 16), em Barra Mansa. Conhecido como “Fubá”, ele foi detido no Bar do Carioca, no bairro Roselândia. Contra ele, havia um mandado de prisão por homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que “Fubá” estaria no estabelecimento, vestindo uma camisa do Flamengo, e que armazenava drogas em sua residência. A equipe do GAT II se deslocou até o local e encontrou o suspeito sentado na calçada. Durante a abordagem, foram encontrados dois pinos de cocaína em seu bolso, que ele alegou serem para consumo próprio.

Os policiais questionaram o suspeito sobre a possível existência de entorpecentes em sua casa. Ele negou, mas autorizou a guarnição a realizar buscas no imóvel, onde nada foi encontrado. Durante a verificação de seus dados no sistema, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em seu nome pelo crime de homicídio.

O homem foi conduzido à 90ª DP, onde permaneceu preso em cumprimento à ordem judicial. Ele também foi autuado por posse e uso de drogas.