Câmara de VR promove Oficinas Interlegis para modernizar gestão legislativa

A Câmara Municipal de Volta Redonda, em parceria com o Senado Federal, realizará, entre os dias 24 e 28 de março, as Oficinas Interlegis, voltadas para a capacitação de servidores das Câmaras Municipais da região. O treinamento abordará o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) e o Portal Modelo, ferramentas que visam modernizar a tramitação legislativa e reduzir o uso de papel.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site Interlegis.leg.br. O evento será presencial e tem como principal objetivo preparar os servidores para a implantação e configuração do SAPL, garantindo maior eficiência, transparência e agilidade nos processos legislativos.

Parceria renovada

Esta não é a primeira vez que Volta Redonda recebe as Oficinas Interlegis. Em 2019, ainda sob a gestão do atual presidente da Câmara, vereador Edson Quinto (PL), o curso também foi promovido. “É um avanço para nossa região e uma satisfação acolher a equipe do Senado e os servidores participantes. Para mim, é gratificante renovar esse acordo em 2025, pois a experiência anterior foi muito proveitosa para todos”, destacou Quinto.

Com essa iniciativa, espera-se que mais Câmaras Municipais adotem soluções tecnológicas que facilitem a gestão legislativa, promovendo mais transparência, economia e eficiência no trabalho parlamentar.