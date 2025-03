Sindicato dos Metalúrgicos inicia parceria promissora com o INSS

Na manhã de hoje, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Odair Mariano, recebeu na sede do sindicato o superintendente do INSS, Marcos Fernandes. A visita, realizada a pedido do Ministro Carlos Lupi, foi uma oportunidade para o superintendente conhecer as instalações do prédio e alinhar os primeiros passos de uma nova parceria entre as instituições.

Odair Mariano destacou a importância do encontro. “É uma grande satisfação receber o superintendente Marcos Fernandes e sua equipe. Essa parceria será essencial para aproximar ainda mais os serviços do INSS dos trabalhadores, garantindo atendimento ágil e eficiente para a nossa categoria e população”.

Marcos Fernandes também comentou sobre a visita. “O sindicato desempenha um papel fundamental na defesa dos direitos dos trabalhadores. A visita, realizada a pedido do Ministro Carlos Lupi, é um passo importante para fortalecer a relação com os cidadãos e oferecer suporte mais eficiente.”

Com este acordo, a atual diretoria do sindicato diz que “reafirma seu compromisso de garantir melhores serviços e benefícios para seus associados”.