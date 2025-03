Barra Mansa realiza operação de combate à dengue em empresas de reciclagem e borracharias

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, iniciou na tarde desta segunda-feira, dia 17, uma operação voltada para a fiscalização de empresas de reciclagem de sucatas e borracharias. A ação, conduzida por agentes da Guarda Ambiental, teve como objetivo orientar os responsáveis sobre as práticas corretas de armazenamento, com foco na prevenção do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Durante a operação, foram abordadas as questões relacionadas ao armazenamento adequado de pneus que, se descartados de maneira inadequada, não apenas prejudicam o meio ambiente como também oferecem riscos à saúde da população.

– Nós temos um levantamento dos estabelecimentos que atuam nesse setor e em cada um deles, destacamos a importância da conscientização para diminuir os impactos negativos. Além da orientação, nossos agentes deixaram claro que, após a fase educativa, aqueles que não acatarem as recomendações estarão sujeitos a sanções administrativas. As multas para irregularidades podem chegar a R$ 6 mil, conforme estipulado pela Lei Municipal 3.049/98 – explicou o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana.

A população também desempenha um papel fundamental no combate aos crimes ambientais através de denúncias, que podem ser feitas através do telefone (24) 2106-3406.

Fotos: divulgação