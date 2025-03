Acidente na BR-393 deixa um morto e interdita rodovia por mais de três horas

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (19), no km 213 da BR-393, envolvendo um Fiat Palio e dois caminhões. De acordo com as autoridades, o condutor do Palio, um homem de 66 anos residente em Volta Redonda, tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido e colidiu de frente com um caminhão que trafegava no sentido oposto. Com o impacto, o veículo ainda foi arremessado contra a parte frontal do caminhão que tentava ultrapassar.

O motorista do automóvel não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já os condutores dos caminhões envolvidos saíram ilesos, apesar da gravidade da colisão. O acidente causou uma interdição total da via por aproximadamente uma hora e meia, seguida de mais duas horas de operação no sistema pare e siga, gerando congestionamento na região.

Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para prestar atendimento e remover os veículos da pista. As causas do acidente serão investigadas.