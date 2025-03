PF deflagra Operação Importunação em São Paulo e no Rio de Janeiro

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (dia 19), a Operação Importunação com o objetivo de apurar a prática do crime de violação de sigilo, noticiada por diversos aposentados que relataram uma insistente importunação por parte de instituições financeiras e correspondentes bancários que ofereciam concessões de empréstimo, logo após a apresentação do requerimento de aposentadoria junto ao INSS.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, sendo oito deles no município de São Paulo (bairros do Tatuapé e Vila Gomes Cardim) e um no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

As apurações foram iniciadas com base nas denúncias realizadas pelos próprios aposentados a respeito da importunação sofrida por meio de ligações telefônicas recorrentes. Foi revelado que os investigados comercializavam dados cadastrais não apenas de aposentados, como também de pensionistas do INSS, servidores públicos civis e militares.

Por meio do sistema disponibilizado, os operadores de telemarketing acessavam dados cadastrais pessoais de potenciais vítimas, as quais preenchiam o perfil desejado pela empresa para o oferecimento dos seus produtos financeiros, passando a importuná-las de forma persistente com a utilização de robôs que promovem chamadas telefônicas em massa.

Os investigados poderão responder pelo crime de violação de sigilo, cuja pena varia de seis meses a dois anos de detenção.