Estudantes da EtecFOA utilizam gamificação para reforçar aprendizado

Na última quarta-feira (dia 19), os estudantes do primeiro período do Curso Técnico de Enfermagem da EtecFOA vivenciaram uma experiência de aprendizado diferenciada. A professora Marcia Silva, com o apoio da professora auxiliar Giane Abrão, aplicou uma metodologia inovadora para tornar o ensino sobre os termos técnicos na área da saúde mais dinâmico e envolvente.

Com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais clara e prática do conteúdo, a docente optou por utilizar a gamificação como ferramenta pedagógica. “Ao invés de uma aula tradicional, que poderia ser mais teórica, optei por um quiz de perguntas e respostas. Essa abordagem foi escolhida para quebrar a rotina da sala de aula convencional e estimular os estudantes de maneira divertida, tornando o processo de aprendizagem mais leve e agradável”, destacou a professora Marcia Silva.

A aula foi estruturada em duas etapas principais. Na primeira, os estudantes participaram de um trabalho prévio baseado na metodologia adaptada do Team-Based Learning (TBL). Em seguida, dividiram-se em equipes para competir no quiz, respondendo a perguntas sobre os termos técnicos abordados. Essa estratégia não apenas consolidou o conhecimento, mas também promoveu uma interação positiva entre os alunos.

O resultado foi extremamente positivo, segundo Marcia. “Os estudantes reagiram de forma muito entusiasmada à dinâmica da aula. A gamificação foi um grande sucesso, pois todos estavam engajados na atividade. Essa interação ajudou a consolidar ainda mais o conhecimento de todos”, ressaltou a professora.

Entre os participantes, o estudante Eliezer de Paula destacou a importância desse tipo de atividade para o aprendizado. “Fundamentos da Enfermagem é uma matéria que, se não souber trabalhar, fica maçante para o aluno. Mas com esse entrosamento, trazendo a atenção de toda a turma para algo interessante, a chance de aprendermos com isso é muito maior. Afinal, quem faz a matéria ser boa é o professor”, afirmou.

O estudante também elogiou a iniciativa da professora em adotar essa metodologia diferenciada. “Achei uma ótima iniciativa. Tornou nossa aula mais didática, divertida e interessante. Toda a sala interagiu e até quem tem costume de ficar mais ‘na sua’ gostou da aula”, completou.