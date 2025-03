PF prende dois estrangeiros por tráfico internacional de cocaína em Angra dos Reis

Na tarde da última quinta-feira (dia 20), a Polícia Federal prendeu dois estrangeiros por tráfico internacional de drogas, em um navio de cruzeiro que estava na cidade de Angra dos Reis.

Os homens, um sérvio de 33 anos e um montenegrino de 31 anos, tinham o objetivo de transportar 47 quilos de cocaína do Brasil para a Sérvia. Após funcionários da operadora de cruzeiro desconfiarem do nervosismo dos homens, a Polícia Federal foi acionada e encontrou a droga em compartimentos do barco de apoio do navio. Os dois estrangeiros foram presos em flagrante e o entorpecente foi apreendido.

De acordo com a apuração dos fatos, a dupla pretendia recolher as drogas escondidas no barco de apoio durante a noite, usando uniformes de manutenção da empresa do navio para não chamar atenção e levantar suspeitas.

Após a lavratura dos autos de prisão em flagrante, os homens foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, ameaça e associação para o tráfico.