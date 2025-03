Guarda Ambiental de Barra Mansa autua homem por corte irregular de 20 árvores

Durante patrulhamento preventivo contra crimes ambientais, agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa flagraram na tarde desta segunda-feira, 24, o corte irregular de cerca de 20 árvores de diversas espécies. Um homem foi flagrado praticando a ação no bairro São Genaro, em uma área de preservação permanente de uma nascente.

Durante a abordagem, o responsável pela execução de serviços disse que não sabia se existia alguma autorização ambiental para o corte das árvores. Após consulta no sistema de autorizações municipais, não foi encontrada autorização para o serviço.

Em razão disso, o responsável pelos serviços foi conduzido à 90ª DP para o Registro de Ocorrência. A multa para este tipo de crime – que piora as consequências climáticas a partir do corte de árvores, favorecendo diminuição na captura de carbono – pode chegar a R$ 10 mil, além das compensações ambientais previstas em lei.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pede que a população denuncie crimes ambientais através do telefone (24) 2106-3406.

FOTO: Divulgação