Polícia Civil investiga suposto envenenamento de dois homens em Barra Mansa

A Polícia Civil de Barra Mansa está investigando o possível envenenamento de dois homens ocorrido no início da noite desta quarta-feira (dia 26) no bairro Boa Vista, Região Leste da cidade. As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, mas não resistiram.

Uma das vítimas, identificada apenas como Almir, que completaria 66 anos no próximo dia 28, faleceu no local enquanto recebia massagem cardíaca. A segunda vítima, identificada como Jackson, foi socorrida por uma ambulância dos Bombeiros, mas também veio a óbito posteriormente.

Ambos apresentavam sinais que sugerem envenenamento, como desmaio e salivação excessiva. No entanto, a confirmação da causa das mortes dependerá dos resultados das perícias a serem realizadas pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil aguarda os laudos para dar continuidade às investigações e esclarecer as circunstâncias dos óbitos.