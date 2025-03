PRF apreende mais de 270 litros de bebida alcoólica sem nota fiscal em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na quinta-feira (dia 27), em Barra Mansa, mais de 270 litros de bebida alcoólica sem nota fiscal. A mercadoria estava no compartimento de carga de uma caminhonete abordada pela equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito na altura do km 293.0 da Rodovia Presidente Dutra.

Perguntado sobre a origem da carga, o condutor, natural do Rio de Janeiro, informou ter adquirido a mercadoria através de um fornecedor em Minas Gerais. Ele disse ainda que trouxe a carga para Barra Mansa para ser distribuída entre seus clientes, na cidade de Quatis.

Quando perguntado sobre a documentação da carga, o condutor apresentou uma nota fiscal de julho de 2024. No entanto, segundo a PRF, a carga transportada não condizia com a descrição da nota fiscal apresentada.

Diante da situação, o condutor e o veículo foram conduzidos ao posto da Secretaria de Estado de Fazenda para apuração dos fatos elencados.

Foto: Divulgação/PRF