Acidente deixa ferido e causa retenções no trânsito da Via Sérgio Braga, no Conforto

Um acidente envolvendo um Fiat Uno e uma motocicleta deixou um motociclista ferido e provocou retenções no trânsito da Via Sérgio Braga, na altura do bairro Conforto, em Volta Redonda, na manhã desta sexta-feira (dia 28). O engarrafamento afetou principalmente o fluxo no sentido Vila Santa Cecília.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao motociclista, que foi encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

O acidente gerou lentidão na via, uma das principais ligações entre os bairros Conforto e Vila Santa Cecília, até que os veículos fossem removidos e o trânsito normalizado. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas.

Foto: Alessandro Nogueira