Homem é preso por descumprir medida protetiva e causar danos a residência em Barra do Piraí

Um homem de 25 anos foi preso na noite desta sexta-feira (dia 28) por descumprimento de medida protetiva, dano ao patrimônio, lesão corporal e injúria no bairro Muqueca, em Barra do Piraí. O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 23h25 para atender a ocorrência na Rua Paulo Fernandes. No local, a vítima relatou que possui uma medida protetiva contra o cunhado, mas ele teria invadido sua residência e quebrado a porta de entrada.

Os policiais tentaram conversar com o suspeito, mas, segundo o boletim, ele estava visivelmente alterado e não acatou as ordens. Diante da situação, foi solicitado o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) para conter e conduzir o homem à delegacia.

Após o registro do caso, o acusado permaneceu preso, autuado pelos crimes de dano, lesão corporal, injúria e descumprimento de medida protetiva.