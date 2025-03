PF prende funcionário da Caixa por furto mediante fraude no Rio de Janeiro

A Polícia Federal prendeu em flagrante um funcionário terceirizado da Caixa Econômica Federal (CEF) pela prática do crime de furto mediante fraude, na última quinta-feira (dia 27), em Jacarepaguá, no Rio. A ação contou com o apoio da equipe de prevenção a fraudes da CEF.

De acordo com as investigações, o servidor alterava dados cadastrais de clientes da agência bancária, sendo alguns beneficiários do Bolsa Família. A atividade fraudulenta possibilitava a transferência de valores sem o consentimento dos usuários e era realizada no interior de uma das agências da referida instituição financeira. A apuração identificou que o homem alterou os dados de mais de 400 clientes, gerando um prejuízo estimado em R$ 1 milhão.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelo crime de furto mediante fraude.

Foto: Divulgação