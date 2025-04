Carro furtado há quase quatro anos é recuperado pela Guarda Municipal de Volta Redonda

Um carro com registro de furto há quase quatro anos em Barra Mansa foi recuperado nessa segunda-feira (31) por guardas municipais de Volta Redonda. O veículo, um Volkswagen Gol de cor cinza, foi localizado após o setor de Inteligência da GMVR alertar agentes em patrulhamento de que o carro estaria transitando pelo bairro Santa Inês. O serviço do setor de Inteligência da GMVR fez uso de câmeras de monitoramento para chegar até o veículo.

Ao chegarem até o local, os guardas encontraram o Gol estacionado na Rua Ary Barroso. Logo em seguida, um homem de 36 anos se apresentou como o condutor do veículo, relatando que pegou o carro emprestado com um amigo para resolver questões pessoais. O condutor foi informado sobre o registro de furto do Gol, ocorrido em 26 de maio de 2021, e que ele seria encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para prestar esclarecimentos.

Na unidade policial, o homem foi ouvido e liberado, no entanto, o carro ficou apreendido e seria devolvido somente ao proprietário. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do patrulhamento ostensivo, que conta com o auxílio das câmeras de monitoramento e do setor de Inteligência da GMVR.

“O veículo com registro de furto ocorrido em 2021 só foi identificado graças à nossa tecnologia com câmeras de leitura de placas e o emprego da inteligência. Parabenizo aos agentes envolvidos. Estamos avançando na construção de uma cidade cada vez mais segura”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop