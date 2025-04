CSN antecipa pagamento de abono e bônus do turno após solicitação do Sindicato

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) vai antecipar o pagamento do abono e do bônus do turno, atendendo a um pedido do Sindicato dos Metalúrgicos. Os valores serão depositados nesta terça-feira (dia 8), enquanto o crédito extra do vale-alimentação será realizado na quarta-feira.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, comemorou a decisão e destacou o impacto positivo da medida. “Essa antecipação representa um reconhecimento ao esforço diário dos metalúrgicos e reforça nosso compromisso com a valorização da categoria”, afirmou.

Os pagamentos fazem parte do acordo coletivo aprovado na última sexta-feira pelos trabalhadores da CSN, que também prevê reajustes salariais e novos benefícios.