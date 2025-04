Clube Foto Filatélico promove evento histórico no Dia do Metalúrgico, em Volta Redonda

No próximo dia 9 de abril, quando se comemora o Dia do Metalúrgico, o Clube Foto Filatélico de Volta Redonda promove uma programação especial que une cinema, história e inovação tecnológica. O evento marca o encerramento da 1ª edição da Mostra Cine Tech VR, projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo que desde 31 de março exibe produções audiovisuais com recursos de acessibilidade e tecnologias imersivas.

A atividade terá como destaque histórico a exibição do documentário “O Mestre das Grandes Obras”, que retrata os projetos e ideias do ex-prefeito Nelson Gonçalves, figura muito importante no desenvolvimento da cidade. A sessão ganha contornos especiais com a presença de membros da família Gonçalves e a apresentação de trechos inéditos do acervo familiar, oferecendo ao público uma oportunidade única de revisitar a história local.

Desde 31 de março, a Mostra Cine Tech VR vem apresentando à região de Volta Redonda uma programação inovadora que combina atrações culturais com debates sobre as novas tecnologias aplicadas ao audiovisual. O evento, que celebra os 71 anos do Clube Foto Filatélico, tem se destacado por abordar temas como realidade virtual, aumentada e inteligência artificial no contexto da produção cinematográfica. “Estamos cumprindo uma função importante como farol para a sociedade nestes tempos de mudanças. O encerramento no dia 9 de abril será marcante e imperdível”, afirma Kikah Monteiro, presidente do Clube.

O compromisso com a acessibilidade, uma das marcas registradas da instituição, será reforçado durante o evento. Às 9h no IFRJ e às 18h no Clube Foto Filatélico, a consultora Sarah Bentes, referência nacional no tema, ministrará a palestra “O direito de acesso à cultura para pessoas com deficiência”. A programação da tarde convida o público a experimentar as tecnologias que estão moldando o futuro do cinema. A partir das 15h, os visitantes poderão vivenciar experiências de Realidade Aumentada com Stael de Oliveira e Companhia Teatral, além de assistir a uma seleção de curtas-metragens com interpretação em Libras, incluindo “Guri” de Adriano Monteiro, “Caxiense F.C.” de Marcos Gabriel Faria e “Na Trave” de André Sodré. Às 16h30, a empresa VR Infinity apresentará uma palestra sobre Realidade Virtual, também com interpretação em Libras.

O encerramento da noite promete emocionar o público. Às 19h será exibido o filme “O Mestre das Grandes Obras de Volta Redonda”, com arquivos do acervo familiar, seguido por uma roda de conversa com autoridades e especialistas. Kikah Monteiro, fundadora do Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro, recebe o advogado Daniel Silva, o representante do Ministério da Cultura Edu Nascimento, a ativista ambiental e militante histórica Rosalice Fernandes, a professora Dodora e o ex deputado Nelsinho Gonçalves, com mediação dos historiadores Guto Mello e Ana Serafim.

A noite se encerra com um animado show do artista Douglas Malharo, fechando com chave de ouro esta celebração da cultura, da história e da tecnologia em Volta Redonda. Com 30 anos na arte e 25 de carreira, Douglas é Mineiro de coração, compositor, produtor fonográfico e multi-instrumentista. Viveu por 20 anos em Volta Redonda, 15 no Rio de Janeiro, 3 pelos USA onde realizou shows por Nova Iorque, Connecticut e Flórida, há 4 anos reside em São Paulo. Abriu mais de 15 shows para grandes nomes da MPB como Cássia Eller, Paralamas, Guilherme Arantes, Zé Ramalho, Beto Guedes, entre outros.

SERVIÇO:

MOSTRA DE CINEMA NACIONAL CINE TECH VR

(Apoio MINC e SECEC RJ através da Lei Paulo Gustavo)

15 às 18h: Exibições de cinema inclusivo e tecnologia (RA e RV)

18h: Palestra Com Sarah Bentes sobre acessibilidade

19h: Exibição de O MESTRE DAS GRANDES OBRAS

Seguida de debate com convidados

20h: Entre Cores e Sabores: A feira Livre de Volta Redonda de André Sodré

21h Show de encerramento com Douglas Malharo

LOCAL: CLUBE FOTO FILATÉLICO DE VOLTA REDONDA

RUA 19 VILA SANTA CECÍLIA

ENTRADA FRANCA

Informações: 999389675

Foto: Divulgação